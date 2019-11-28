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Допинг в спорте

Дисквалифицированный за кокаин волейболист Мороз не стал оспаривать наказание

Срок отстранения 32-летнего спортсмена отсчитывается с 12 ноября 2018 года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Дисквалифицированный за употребление кокаина российский волейболист Павел Мороз не стал оспаривать наказание. Об этом ТАСС сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.

О дисквалификации на 18 месяцев Мороза было объявлено в июле. Срок отстранения 32-летнего спортсмена отсчитывается с 12 ноября 2018 года.

"Мы дождемся срока завершения дисквалификации", - сказал Резванов.

Мороз выступал за МГТУ (2004-2010), "Кузбасс" (2010-2013), "Локомотив" (Новосибирск, 2013-2015), "Инчхон Эйр Джамбос" (Южная Корея, 2015-2016), "Урал" (2016-2017), "Факел" (2017-2018), "Динамо-ЛО" (2018).

Волейболист является серебряным призером чемпионата России (2013/14), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна - клубного чемпионата мира (2013). В его активе 22 матча за сборную России.

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Допинг
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