Кириленко: баскетболистам не нужен допинг, чтобы лучше попадать мячом в кольцо

В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности, лишить на четыре года российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на ее территории.

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Баскетбол не связан с допинговыми скандалами, поскольку в этом виде спорта его употребление не позволяет показывать более высокие результаты. Такое мнение журналистам в четверг высказал глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко после окончания олимпийского собрания.

"Баскетбол традиционно не замешан в допинговых скандалах, потому что играть в него на допинге сложно, лучше попадать в кольцо от него ты не станешь. Хотя я уверен, что есть отдельные спортсмены, которые могут прибегать к запрещенным средствам. Но мы не участвуем в этом, поэтому мне сложно судить и проецировать эту ситуацию на свой вид спорта, когда ты далек от этого", - сказал Кириленко.

"Пока мы отталкиваемся больше от слухов, потому что никаких фактов нет. Мы все пока находимся в среде слухов, и я стараюсь не обращать на это внимания. 9 декабря мы узнаем, какие к нам конкретно претензии. Тогда у каждой федерации будет возможность ответить на претензии", - добавил он.

9 декабря исполком WADA в Париже должен будет принять окончательное решение о санкциях к российскому спорту.