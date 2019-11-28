СМИ: Бекхэм хочет, чтобы бывший футболист "Арсенала" Виейра возглавил "Интер Майами"

ТАСС, 28 ноября. Совладелец и президент по футбольным операциям американского клуба "Интер Майами" Дэвид Бэкхэм хочет, чтобы первым главным тренером в истории команды стал бывший полузащитник английского "Арсенала" Патрик Виейра. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Telegraph.

По информации источника, "Интер Майами" готов заплатить "Ницце" компенсацию за досрочное расторжение контракта Виейра. Также в клубе рассматривают кандидатуры главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса и аргентинского "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо. Кроме того, Виейра рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера в "Арсенале".

Виейра 43 года, он возглавляет французскую "Ниццу" с лета 2018 года, ранее он работал главным тренером в клубе Главной футбольной лиги (MLS) "Нью-Йорк Сити" и в молодежной команде английского "Манчестер Сити". В течение карьеры футболиста француз также выступал за французский "Кан", итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус", а также "Манчестер Сити". В составе "Арсенала" игрок по три раза победил в чемпионате Англии, Кубке и Суперкубке страны, вместе с "Интером" он четыре раза выиграл чемпионат Италии и два раза Суперкубок страны, в составе "Манчестер Сити" игрок завоевал Кубок Англии. В составе сборной Франции Виейра провел 107 матчей (шестой результат в истории, лидер - защитник Лилиан Тюрам, проведший 142 матча), в которых забил шесть мячей, Виейра стал чемпионом мира 1998 года, чемпионом Европы 2000 года и победителем Кубка конфедераций 2001 года.

"Интер Майами" должен провести дебютный сезон в MLS в 2020 году.