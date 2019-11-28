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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Кириленко не исключает, что России придется отозвать заявку на женский КМ по баскетболу

Ранее WADA сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Заявка Российской федерации баскетбола (РФБ) на проведение в 2022 году женского Кубка мира может быть отозвана или отклонена в случае применения санкций к российскому спорту со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС в четверг сообщил глава РФБ Андрей Кириленко.

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности, лишить на четыре года российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на ее территории.

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"Если мы рассматриваем одну из санкций, которая говорит о лишении страны турниров, то да, эта заявка будет под вопросом, - сказал Кириленко. - У нас сейчас очень дружные отношения в международном баскетболе, мы все время помогаем друг другу. За четыре года мы провели колоссальную работу в этом направлении, у нас стало много представителей в различных комиссиях".

"Все нас поддерживают, но все мы понимаем, что FIBA [Международная федерация баскетбола] - структура, которая является частью олимпийского движения, и они обязаны подчиняться Международному олимпийскому комитету. Поэтому если к нам будут применены санкции, плохого отношения к FIBA у нас не будет, мы все понимаем", - добавил Кириленко.

Решение о санкциях к российскому спорту исполком WADA примет 9 декабря в Париже. Место проведения женского Кубка мира будет определено в марте следующего года на заседании центрального бюро FIBA. На турнир также претендует Австралия.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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