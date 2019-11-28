Врачи Центра Илизарова отметили готовность команды "Камаз-мастер" к ралли "Дакар-2020"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Специалисты Центра Илизарова после медицинского осмотра подтвердили хорошее состояние здоровья и готовность российской команды "Камаз-мастер" к предстоящему ралли-марафону "Дакар-2020". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе центра.

"Плановый осмотр всего состава спортивной команды врачи Центра Илизарова провели в выездной консультации в Набережных Челнах. Было проверено здоровье 70 человек. По словам врачей Центра Илизарова, команда чувствует себя хорошо и полностью готова к тяжелому испытанию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее руководитель команды Владимир Чагин проходил лечение в центре, и теперь всю команду осмотрели нейрохирург, ортопед-травматолог и вертебролог.

Команда "Камаз-мастер" выставит на ралли четыре экипажа. Представлять Россию в грузовом зачете будут экипажи действующего чемпиона "Дакара" Эдуарда Николаева, победителя ралли "Шелковый путь-2019" Антона Шибалова, а также Андрея Каргинова и Дмитрия Сотникова.

Ралли-марафон "Дакар" пройдет с 5 по 17 января 2020 года. Соревнование было основано в 1978 году, до 2009 года основная часть гонки проходила по территории Африки. В 2009 году из-за угрозы террористических актов соревнования были перенесены в Южную Америку. В апреле пресс-служба ралли-марафона сообщила, что гонка 2020 года пройдет в Саудовской Аравии.