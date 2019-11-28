Лионель Месси признан лучшим плеймейкером 2019 года по версии IFFHS

ТАСС, 28 ноября. Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси выбран лучшим плеймейкером 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщает пресс-служба организации.

32-летний футболист набрал 299 баллов в голосовании, в котором приняли участие футбольные эксперты из 90 стран. Второе место занял бельгийский полузащитник английского "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне (85), третье - бельгийский хавбек мадридского "Реала", который в первой половине 2019 года выступал за английский "Челси", Эден Азар (55). Российские футболисты не попали в первую двадцатку.

Аргентинский футболист в четвертый раз в карьере получил эту награду, ранее он удостаивался звания лучшего плеймейкера в 2015, 2016 и 2017 годах, он догнал по этому показателю бывшего одноклубника испанца Хави. Месси является рекордсменом по числу премий IFFHS, он завоевал 10 наград (в течение девяти лет), нападающий четырежды становился лучшим бомбардиром высшего дивизиона национального чемпионата и дважды - лучшим бомбардиром сезона в мире (учитываются голы за команду и сборную). Месси - единственный футболист, одерживавший победу в трех номинациях.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года, за это время игрок десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов, восемь раз он выигрывал Суперкубок Испании, трижды становился победителем клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА. В составе сборной Аргентины Месси выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Пекине 2008 года и серебро чемпионата мира - 2014 в Бразилии.