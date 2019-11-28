СМИ: президент ПСЖ хочет, чтобы команду возглавил Диего Симеоне

ТАСС, 28 ноября. Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер аль-Хелаифи хочет, чтобы главным тренером команды стал наставник испанского "Атлетико" Диего Симеоне. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание AS.

По информации источника, президент ПСЖ считает, что Симеоне сумеет привести клуб к победе в Лиге чемпионов. Немецкое издание Sport Bild сообщает, что в услугах нынешнего главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля заинтересована мюнхенская "Бавария", которая хочет подписать с ним контракт следующим летом.

Симеоне 49 лет, он возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Испании (2014), по разу выиграл Кубок (2013) и Суперкубок Испании (2014), дважды победил в Лиге Европы (2012, 2018), стал обладателем Суперкубка УЕФА (2018) и два раза выходил в финал Лиги чемпионов, где уступал мадридскому "Реалу" (2014, 2016).