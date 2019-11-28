Третьяк: вратарю СКА Аскарову для игры на высоком уровне необходимо доверие

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарю хоккейного клуба СКА Ярославу Аскарову необходимо доверие в команде, чтобы он заиграл на высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В среду 17-летний Аскаров помог СКА одержать победу над "Сочи" со счетом 4:2 и стал четвертым вратарем в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), дебютировавшим до 18-летия. Аскаров занимает седьмое место среди самых молодых голкиперов в истории чемпионатов России и КХЛ, его возраст на момент дебюта - 17 лет 164 дней. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей за клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "СКА-Нева". Аскаров является серебряным призером юниорского чемпионата мира.

"У него высокий рост, 190 см, он так же, как и я, в 15 лет стал играть за юниорскую сборную. Самое главное, он умеет читать игру, что очень важно. Как я вчера посмотрел, он успешно передвигается. Просто ему надо дать возможность играть и доверять, как это было со мной в ЦСКА, и тогда мы получим хорошего вратаря", - сказал Третьяк.

"Естественно, у него могут быть и ошибки, так как он молодой. Важно и взаимодействие с защитниками. Когда я пришел в ЦСКА, мне все-таки большую помощь оказали такие хорошие защитники, как Рагулин, Кузькин, Ромишевский. Важны взаимодействие с защитниками, его трудолюбие, правильная оценка своих действий и доверие", - добавил он.

Аскаров, выигравший в составе юниорской сборной России серебро чемпионата мира и Кубок Глинки/Гретцки, сыграл за молодежную сборную на Турнире четырех наций в начале ноября в Финляндии.

"В олимпийской сборной (ближайший резерв основной команды - прим. ТАСС) его точно можно посмотреть, как он выступит на высоком уровне. На нем будет колоссальная ответственность, и именно так закаляются звездочки. Надо пройти все, и медные трубы тоже. Самое главное, чтобы он трудился и понимал, что ему выдается такой аванс", - подчеркнул Третьяк.