ФК "Балтика" погасил долги по аренде стадиона "Калининград"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Балтика", выступающий в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), погасил долги по аренде стадиона "Калининград", на котором проходили матчи чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы ФГУП "Спорт-инжиниринг" Александр Богомолов, которое является эксплуатантом арен.

Помимо стадиона "Калининград" "Спорт-инжиниринг" занимается управлением еще шести арен, построенных к чемпионату мира - 2018: в Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Саранске, Самаре и Нижнем Новгороде. Планируется, что к 2020 году все они будут переданы в управление региональным властям.

"Процесс передачи стадионов идет в соответствии с распоряжениями правительства РФ, - сообщил Богомолов. - "Балтика" долги погасила. Сумма была около 19 млн рублей".

"Балтика" выступает на стадионе "Калининград" с весны 2018 года. За это время, помимо матчей чемпионата мира и игр клуба, на арене прошли встречи сборной России против команд Швеции (0:0) и Казахстана (1:0). В турнирной таблице первенства ФНЛ команда из Калининграда занимает седьмое место, набрав 39 очков.