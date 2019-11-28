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Летние неолимпийские виды спорта

Федерация регби России хочет провести домашние матчи ЧЕ в Сочи и Калининграде

По словам заместителя генерального директора-председателя правления ФРР Павла Бугрова, сейчас об этом ведутся переговоры
Регбисты сборной России EPA-EFE/BUDDHIKA WEERASINGHE
Описание
Регбисты сборной России
© EPA-EFE/BUDDHIKA WEERASINGHE

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация регби России (ФРР) планирует провести домашнюю встречу чемпионата Европы против испанцев на стадионе "Фишт" в Сочи, а другой матч турнира сыграть с португальцами на "Калининград-Арене". Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора-председателя правления ФРР Павел Бугров.

Действующим чемпионом континента является сборная Грузии. Россияне в марте 2019 года заняли четвертое место.

"Мы планируем провести домашние матчи чемпионата Европы по регби на этих объектах, ведем переговоры", - сказал Бугров.

Матч Россия - Испания пройдет 1 февраля, а игра Россия - Португалия - 22 февраля.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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