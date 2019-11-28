Федерация регби России хочет провести домашние матчи ЧЕ в Сочи и Калининграде

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация регби России (ФРР) планирует провести домашнюю встречу чемпионата Европы против испанцев на стадионе "Фишт" в Сочи, а другой матч турнира сыграть с португальцами на "Калининград-Арене". Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора-председателя правления ФРР Павел Бугров.

Действующим чемпионом континента является сборная Грузии. Россияне в марте 2019 года заняли четвертое место.

"Мы планируем провести домашние матчи чемпионата Европы по регби на этих объектах, ведем переговоры", - сказал Бугров.

Матч Россия - Испания пройдет 1 февраля, а игра Россия - Португалия - 22 февраля.