"Спорт-Ин" судится с "Ростовом" и "Мордовией" из-за долгов по аренде стадионов ЧМ-2018

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. ФГУП "Спорт-Ин" в судебном порядке решает вопрос с долгами футбольных клубов "Ростов" и "Мордовия" по оплате аренды стадионов "Ростов-Арена" и "Мордовия-Арена" соответственно. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы компании, которая является эксплуатантом стадионов, Александр Богомолов.

"Задолженность есть у клубов "Ростов" и "Мордовия". Вопрос решается в судебном порядке", - сказал Богомолов. Представитель ФГУП "Спорт-Ин" уточнил, что в случае с клубом из Ростова-на-Дону речь идет о долге в 14,4 млн рублей, тогда как задолженность клуба из Саранска составляет около 40,4 млн рублей.

Помимо "Ростов-Арены" и "Мордовия-Арены", "Спорт-Ин" занимается управлением еще пяти арен, построенных к чемпионату мира 2018 года: в Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде. Планируется, что к 2020 году все они будут переданы в управление региональным властям.

"Ростов" выступает в высшем дивизионе отечественного футбола - Российской премьер-лиге (РПЛ). После 17 туров команда с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от идущего первым петербургского "Зенита" на девять очков. "Мордовия" играет во второй по силе лиге страны - Футбольной национальной лиге (ФНЛ). По итогам 25 туров команда из Саранска с 19 очками занимает 18-е место, отставание от находящегося вне зоны вылета "Луча" составляет шесть очков.