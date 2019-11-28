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КХЛ

"Металлург" проиграл ЦСКА и потерпел пятое подряд поражение в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 1:3
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 28 ноября. ЦСКА со счетом 3:1 обыграл магнитогорский "Металлург" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кирилл Капризов (5-я минута), Михаил Григоренко (18) и Павел Карнаухов (31), у хозяев отличился Николай Кулемин (57). Форвард магнитогорской команды Деннис Расмуссен провел 100-й матч в КХЛ, за это время он набрал 69 очков (21 гол + 48 результативных передач).

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 32 матчах 47 очков. "Металлург" потерпел пятое поражение подряд в лиге, клуб расположился на седьмой строчке на Востоке, имея в активе 34 очка в 33 играх. В следующем матче московская команда примет петербургский СКА 2 декабря, "Металлург" 30 ноября на своей арене встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".

В другом матче игрового дня омский "Авангард" со счетом 3:2 в гостях обыграл пекинский "Куньлунь" в серии буллитов.

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