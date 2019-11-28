Калининград готов к матчу чемпионата Европы по регби и ждет наплыва туристов

КАЛИНИНГРАД, 28 ноября. /ТАСС/. Калининградская область готова принять матч чемпионата Европы по регби Россия - Португалия на новом стадионе, власти ожидают наплыва туристов в связи с предстоящей игрой. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе областного правительства.

Заместитель генерального директора - председателя правления Федерации регби России (ФРР) Павел Бугров в четверг сообщил ТАСС, что ФРР хочет провести домашнюю встречу чемпионата Европы против испанцев на стадионе "Фишт" в Сочи, а игру с португальцами провести на стадионе "Калининград".

"Правительство Калининградской области обрадовано этим заявлением. Подчеркиваем, что мы проводили подобного рода турниры на новом стадионе Калининграда, который полностью показал свою готовность к таким соревнованиям, большому количеству болельщиков и игроков сборных команд. Ждем увеличения потока туристов", - сказали в пресс-службе.

Матч Россия - Испания пройдет 1 февраля, Россия - Португалия - 22 февраля. Действующим чемпионом континента является сборная Грузии. Россияне в марте 2019 года заняли четвертое место.