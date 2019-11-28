Тарасенко 29 ноября обсудит с главой РУСАДА дорожную карту выхода ВФЛА из кризиса

На прошлой неделе независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. 23 ноября Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, объявил об уходе со своего поста. На заседании рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР) было объявлено, что федерация может лишиться членства в комитете.

"Как вы знаете, в срок до 3 декабря ВФЛА во взаимодействии с РУСАДА должна разработать и утвердить дорожную карту устранения в федерации нарушений антидопинговых правил. Завтра у меня состоится встреча с генеральным директором РУСАДА Юрием Ганусом. Обменяемся мнениями, конечно, выслушаю его позицию по данному вопросу", - сказала Тарасенко.

"Времени до 3 декабря у нас не так много, да и ситуация более чем сложная. На встрече определим наиболее болевые точки, которые должны будут найти отражение в дорожной карте, обсудим действующее соглашение между РУСАДА и ВФЛА. Возможно, сейчас требуется сделать его апгрейд в связи с создавшейся ситуацией. Основной акцент нашей совместной работы будет сделан на то, чтобы не потерять наших спортсменов, наладить работу в сфере антидопинга и взаимодействия с World Athletics [Международной ассоциацией легкоатлетических федераций]", - добавила она.

ВФЛА до 3 декабря совместно с РУСАДА необходимо сформулировать дорожную карту по устранению нарушений антидопинговых правил, борьбе с допингом в легкой атлетике, до 5 декабря направив ее копию в Министерство спорта РФ, а также назначить нового антидопингового координатора. До 11 декабря следует предоставить World Athletics документ, в котором будет рассматриваться вопрос обеспечения честности в легкой атлетике.