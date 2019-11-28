Тарасенко 29 ноября обсудит с главой РУСАДА дорожную карту выхода ВФЛА из кризиса

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко в пятницу обсудит дорожную карту выхода организации из кризиса с главой Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрием Ганусом. Об этом Тарасенко сообщила ТАСС.
На прошлой неделе независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. 23 ноября Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, объявил об уходе со своего поста. На заседании рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР) было объявлено, что федерация может лишиться членства в комитете.
"Как вы знаете, в срок до 3 декабря ВФЛА во взаимодействии с РУСАДА должна разработать и утвердить дорожную карту устранения в федерации нарушений антидопинговых правил. Завтра у меня состоится встреча с генеральным директором РУСАДА Юрием Ганусом. Обменяемся мнениями, конечно, выслушаю его позицию по данному вопросу", - сказала Тарасенко.
"Времени до 3 декабря у нас не так много, да и ситуация более чем сложная. На встрече определим наиболее болевые точки, которые должны будут найти отражение в дорожной карте, обсудим действующее соглашение между РУСАДА и ВФЛА. Возможно, сейчас требуется сделать его апгрейд в связи с создавшейся ситуацией. Основной акцент нашей совместной работы будет сделан на то, чтобы не потерять наших спортсменов, наладить работу в сфере антидопинга и взаимодействия с World Athletics [Международной ассоциацией легкоатлетических федераций]", - добавила она.
ВФЛА до 3 декабря совместно с РУСАДА необходимо сформулировать дорожную карту по устранению нарушений антидопинговых правил, борьбе с допингом в легкой атлетике, до 5 декабря направив ее копию в Министерство спорта РФ, а также назначить нового антидопингового координатора. До 11 декабря следует предоставить World Athletics документ, в котором будет рассматриваться вопрос обеспечения честности в легкой атлетике.