Организаторы турнира в Глазго могут вернуть легкоатлетку Ласицкене в число участниц

Ласицкене было отказано в участии в турнире по причине приостановки выдачи российским легкоатлетам разрешений на участие в международных стартах. В связи с дисквалификацией национальной федерации за рубежом они выступают в нейтральном статусе (ANA), выданные допуски действуют один календарный год.

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Организаторы турнира в Глазго, который пройдет 15 февраля 2020 года, рассматривают вариант возвращения трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене в число участников соревнований. Об этом ТАСС сообщили в Британской федерации легкой атлетики.

"После обвинений AIU (независимого легкоатлетического дисциплинарного органа - прим. ТАСС) в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики, которые были выдвинуты 21 ноября, мы были уведомлены AIU и World Athletics [Международной ассоциацией легкоатлетических федераций] о том, что на данный момент ни один спортсмен ANA не допущен к соревнованиям в 2020 году", - сообщили в организации.

"Если эта ситуация будет развиваться благоприятно для конкретных спортсменов, в данном случае Марии Ласицкене, то мы, конечно, будем стремиться восстановить ее в составе участников турнира в Глазго", - добавили в федерации.

Совет World Athletics в связи с попыткой руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с помощью поддельных документов выгородить серебряного призера чемпионата мира Данила Лысенко в деле о нарушении им антидопинговых правил принял решение приостановить процесс восстановления прав организации. Более того, ВФЛА может грозить полное исключение из World Athletics, что приведет к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Совет временно приостановил рассмотрение заявок от российских спортсменов на получение нейтрального статуса до тех пор, пока не завершится изучение ситуации, связанной с ВФЛА.

Осенью Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой Европы 2019 года. В этом году на ее счету победы на сентябрьском чемпионате мира в Катаре, зимнем европейском первенстве в Глазго и в финале Бриллиантовой лиги.