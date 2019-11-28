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Лига Европы

"Краснодар" победил "Базель" в матче Лиги Европы

Единственный гол с пенальти забил форвард Ари
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Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС
© Валерий Матыцин/ТАСС
© Валерий Матыцин/ТАСС
© Валерий Матыцин/ТАСС
© Валерий Матыцин/ТАСС
© Валерий Матыцин/ТАСС
© Валерий Матыцин/ТАСС
© Валерий Матыцин/ТАСС
© Валерий Матыцин/ТАСС
© Валерий Матыцин/ТАСС

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" обыграли швейцарский "Базель" со счетом 1:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Краснодаре в присутствии 22826 зрителей.

Единственный гол на 72-й минуте встречи с пенальти забил Ари. В компенсированное ко второму тайму время он был удален за вторую желтую карточку. Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский впервые с 26 мая вышел в основном составе команды, тогда он сыграл против казанского "Рубина" (1:0) в матче 30-го тура чемпионата России сезона-2018/19. 3 июня в товарищеском матче за сборную России с "Чертаново" Газинский получил травму плеча.

В параллельном матче группы C испанский "Хетафе" в гостях обыграл турецкий "Трабзонспор" со счетом 1:0, гол в составе испанской команды забил Хайме Мата.

"Краснодар" одержал третью победу подряд в текущем розыгрыше Лиги Европы и занимает третье место в турнирной таблице группы C, набрав девять очков в пяти матчах. Лидирует "Базель", который ранее гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы (10 очков), вторым идет "Хетафе" (9), на последней строчке располагается "Трабзонспор" (1).

В заключительном матче "Краснодар" в гостях сыграет с "Хетафе", а "Базель" на домашнем поле примет "Трабзонспор". Обе встречи пройдут 12 декабря.

Лига Европы-2019/20. Группа С
МестоКомандаИВНПМО
1"Базель"531110-410
2"Хетафе"53025-49
3"Краснодар"53027-89
4"Трабзонспор"50143-91

 

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