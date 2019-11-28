{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

Тренер ФК "Базель" отметил, что команду устроила бы ничья в матче с "Краснодаром"

Швейцарский клуб уступил со счетом 0:1

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Швейцарский футбольный клуб "Базель" устроила бы ничья в гостевом матче Лиги Европы против российского "Краснодара". Об этом заявил на пресс-конференции наставник "Базеля" Марсель Коллер после поражения в Краснодаре.

В четверг "Краснодар" победил дома "Базель" со счетом 1:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Единственный гол с пенальти забил Ари, удаленный в компенсированное время. В первом туре швейцарский клуб разгромил краснодарцев со счетом 5:0.

На эту тему
"Краснодар" победил "Базель" в матче Лиги Европы

"Счет 5:0 в первом матче был слишком большим, "Краснодар" - это хорошая команда. В первом отрезке матча мы были послабее, во втором игра пошла лучше, но мы играли не очень компактно, однако нельзя сказать, что мы допустили много моментов, - заявил Коллер. - Нашу команду устроила бы и ничья, но не получилось, порой мелочи влияют на результат".

"Ари - очень сильный игрок, и его будет очень не хватать команде в игре против "Хетафе", - добавил швейцарский тренер.

После пяти туров "Краснодар" занимает третью строчку, набрав девять очков, гарантировавший себе выход в плей-офф "Базель" лидирует с 10 очками. "Хетафе" идет вторым (9), последнее место занимает "Трабзонспор" (1).

Реклама на ТАСС
Еврокубки
"Химки" уступили "Фенербахче" в матче баскетбольной Евролиги
Встреча завершилась со счетом 76:89
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС