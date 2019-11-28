Тренер ФК "Базель" отметил, что команду устроила бы ничья в матче с "Краснодаром"

В четверг "Краснодар" победил дома "Базель" со счетом 1:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Единственный гол с пенальти забил Ари, удаленный в компенсированное время. В первом туре швейцарский клуб разгромил краснодарцев со счетом 5:0.

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Швейцарский футбольный клуб "Базель" устроила бы ничья в гостевом матче Лиги Европы против российского "Краснодара". Об этом заявил на пресс-конференции наставник "Базеля" Марсель Коллер после поражения в Краснодаре.

"Счет 5:0 в первом матче был слишком большим, "Краснодар" - это хорошая команда. В первом отрезке матча мы были послабее, во втором игра пошла лучше, но мы играли не очень компактно, однако нельзя сказать, что мы допустили много моментов, - заявил Коллер. - Нашу команду устроила бы и ничья, но не получилось, порой мелочи влияют на результат".

"Ари - очень сильный игрок, и его будет очень не хватать команде в игре против "Хетафе", - добавил швейцарский тренер.

После пяти туров "Краснодар" занимает третью строчку, набрав девять очков, гарантировавший себе выход в плей-офф "Базель" лидирует с 10 очками. "Хетафе" идет вторым (9), последнее место занимает "Трабзонспор" (1).