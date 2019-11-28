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Лига Европы

Матвеев: ФК "Краснодар" разберет эпизод с удалением Ари в матче с "Базелем"

Нападающий в концовке встречи получил вторую желтую карточку за стычку с соперником
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев
© Андрей Шрамко/ТАСС

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" внутри коллектива разберет момент с удалением нападающего Ари в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы против швейцарского "Базеля". Об этом журналистам на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер краснодарцев Сергей Матвеев.

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"Краснодар" в четверг на своем поле со счетом 1:0 обыграл "Базель". Автором победного гола стал нападающий Ари, который в концовке встречи получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Таким образом, он не сыграет в матче шестого тура против испанского "Хетафе".

"Наверное, эмоции его немного захлестнули, что скрасило нашу победу не в лучшую сторону, такое бывает. Он сам понимает, что перебрал с эмоциями, матч стал преобладать стычками с обеих сторон, - сказал Матвеев. - Это [санкции к нападающему] наше клубное дело, мы рассмотрим это внутри коллектива. У нас есть Маркус Берг и Иван Игнатьев, они тоже забивают и показывают качественную игру".

Матвеев также отметил важность голкипера Станислава Крицюка для команды. "У нас два хороших вратаря, Станислав - хороший вратарь, ему нужна игровая практика, мы в дальнейшем надеемся на него", - отметил специалист.

После пяти туров "Краснодар" занимает третье место в группе C, набрав девять очков. Первым идет "Базель" (10), вторым - "Хетафе" (9), испанский клуб опережает команду из России за счет победы в очной встрече (2:1). Последнюю строчку в квартете занимает турецкий "Трабзонспор", в активе которого одно очко.

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