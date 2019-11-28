Футболист "Краснодара" Ари считает, что в моменте со своим удалением повел себя по-детски

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Нападающий российского футбольного клуба "Краснодар" Ари, получив вторую желтую карточку в концовке матча пятого тура группового турнира Лиги Европы против швейцарского "Базеля", повел себя как ребенок. Такое мнение он высказал в разговоре с журналистами.

Футболисты "Краснодара" обыграли "Базель" со счетом 1:0, единственный гол на 72-й минуте встречи с пенальти забил Ари. Во время празднования гола нападающий снял с себя футболку, за что получил первое предупреждение. На пятой добавленной минуте матча Ари получил вторую желтую карточку за стычку с защитником "Базеля" Омаром Альдерете и был удален с поля. Форвард пропустит заключительный матч "Краснодара" на групповом этапе Лиги Европы, в котором российский клуб встретится с "Хетафе" 12 декабря.

"Я поступил как ребенок, на протяжении всей игры соперники меня провоцировали, - сказал Ари. - Я потерял голову только на последней минуте игры".

"В первом тайме у нас было очень много моментов, мы хорошо играли, но не смогли забить [с игры], - отметил Ари. - Самое важное, что мы смогли набрать три очка, это важнее всего". В первом матче я не сыграл, но для меня это тоже был реванш, я хорошо подготовился и сделал все, чтобы команда выиграла, дальше билась за выход из группы".

По мнению форварда, "Краснодару" для выездной победы над "Хетафе" в матче шестого тура нужно показать свою силу. "Мы должны показать, что мы сильнее их во всем, должны быть осторожны с их контратаками, играть надежно в обороне. Уверен, что тренер сможет подготовить команду именно так, чтобы мы смогли победить", - резюмировал нападающий.

"Краснодар" одержал третью победу подряд в текущем розыгрыше Лиги Европы и занимает третье место в турнирной таблице группы C, набрав девять очков в пяти матчах. Лидирует "Базель", который ранее гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы (10 очков), вторым идет "Хетафе" (9), на последней строчке располагается "Трабзонспор" (1).