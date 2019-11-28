Камболов: ФК "Краснодар" показал свою игру в матче против "Базеля"

В четверг "Краснодар" обыграл на домашнем поле со счетом 1:0 швейцарский "Базель" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Единственный гол на 72-й минуте встречи с пенальти забил Ари. В заключительном матче "Краснодар" в гостях сыграет с испанским "Хетафе", а "Базель" на домашнем поле примет турецкий "Трабзонспор". Обе встречи пройдут 12 декабря.

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. "Краснодар", одержавший в четверг победу над швейцарским "Базелем" в матче Лиги Европы, продемонстрировал присущий команде стиль игры. Об этом заявил журналистам после встречи полузащитник Руслан Камболов.

"Я думаю, что мы показали сегодня свою игру, особенно в первом тайме, мало давали сопернику контролировать мяч. В Испании будет решающая игра. Надо будет постараться, чтобы победить", - отметил Камболов.

"Мы им ["Базелю"] ничего не дали создать. У нас было больше моментов, я думаю, мы должны были выиграть со счетом 2:0 или 3:0", - сказал нападающий Магомед-Шапи Сулейманов.

Футболист "Краснодара" Юнес Намли прокомментировал слухи о переходе в казанский "Рубин". "Я сейчас пытаюсь сконцентрироваться на ближайших играх и не думаю о чем-либо другом. У нас с моим агентом есть договоренность, что он ко мне с такими вещами не обращается. Будет зимний перерыв, там уже посмотрим", - сказал Намли.

"Краснодар" одержал третью победу подряд в текущем розыгрыше Лиги Европы и занимает третье место в турнирной таблице группы C, набрав девять очков в пяти матчах. Лидирует "Базель", который ранее гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы (10 очков), вторым идет "Хетафе" (9), на последней строчке располагается "Трабзонспор" (1).