ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Футболисты российского ЦСКА со счетом 1:1 сыграли вничью с болгарским "Лудогорцем" в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы. Встреча прошла в Москве на "ВЭБ-Арене".

В составе ЦСКА гол забил Федор Чалов (76-я минута), у "Лудогорца" отличился Клаудио Кешеру (66). В составе ЦСКА первый матч в Лиге Европы провел полузащитник Алан Дзагоев, он не принимал участия в официальных матчах с 3 ноября 2018 года из-за двух травм. Первый матч после годичного перерыва Дзагоев провел 10 ноября, выйдя на замену на 85-й минуте встречи с "Сочи" (3:2) в рамках чемпионата России. После этого он еще сыграл в товарищеском матче с ростовским СКА (5:1) и в игре первенства страны с самарскими "Крыльями Советов" (1:0).

В первом матче между командами в Болгарии ЦСКА потерпел поражение от "Лудогорца" со счетом 1:5. До сезона-2019/20 ЦСКА с клубами из Болгарии играл только один раз - ЦСКА на групповой стадии Кубка УЕФА сезона-2005/06 победил "Левски" со счетом 2:1.

В параллельном матче группы H венгерский "Ференцварош" в меньшинстве на домашнем поле сыграл вничью с испанским "Эспаньолом" со счетом 2:2. У "Ференцвароша" голы забили Давид Сигер и Михал Шкварка, отличившийся в добавленное ко второму тайму время. У "Эспаньола" забитыми мячами отметились Оскар Мелендо и Серхи Дардер, забивший на последней минуте матча. Пенальти в ворота испанского клуба не смог реализовать полузащитник хозяев Исаэл.

ЦСКА за тур до окончания группового турнира занимает последнее, четвертое место в таблице группы H, набрав два очка после пяти матчей, и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. Лидирует испанский "Эспаньол" (11 очков), далее идут "Лудогорец" (7) и "Ференцварош" (6).

Ход матча

Армейцам необходима была крупная победа со счетом 4:0 или с разницей в пять или более мячей, чтобы сохранить шансы на участие в плей-офф. После четырех матчей подопечные Гончаренко занимали последнее место в квартете, не смогли одержать ни одной победы (одна ничья и три поражения) и забили лишь однажды. Задача усложнилась для ЦСКА тем, что "Лудогорец" набрал очень хорошую форму, команда побеждает на протяжении последних десяти матчей в чемпионате Болгарии и занимает первое место в турнирной таблице.

Выбор тактики и состава ЦСКА на матч не удивил, Гончаренко принял решение сыграть в пять защитников. С первых минут армейцы ринулись вперед, много двигались. "Лудогорец" отсиживался в обороне и ловил соперника на ошибках, но тот их практически не совершал, оборона ЦСКА постоянно стерегла нападающих болгарского клуба. Подопечные Гончаренко создали несколько опасных моментов, можно вспомнить опасный прострел Арнора Сигурдссона в штрафную или неточный удар Николы Влашича из выгодной позиции после паса Марио Фернандеса.

"Лудогорец" раскрылся к концу первого тайма, стал чаще идти вперед, в результате чего у гостей возникали бреши в центральной зоне, куда проходили игроки нападения ЦСКА. В некоторых эпизодах красно-синим не хватало точности, в каких-то моментах гостей выручал вратарь Пламен Илиев. Зрители не дождались забитых мячей до перерыва.

Во втором тайме ЦСКА не оставлял попыток решить судьбу матча в свою сторону, армейцы не ослабляли напор на ворота "Лудогорца", но мяч не шел в ворота. На 57-й минуте Сигурдссон сделал отличный пас на линию вратарской площади на Чалова, но последний не смог дотянуться до мяча. Надежды ЦСКА были похоронены на 66-й минуте, после длинного паса в штрафную площадь армейцев полузащитник "Лудогорца" Вандерсон прострелил на Кешеру, который и отправил мяч в сетку.

ЦСКА смог забить на 76-й минуте, когда вышедший на замену Ильзат Ахметов отдал пас на Чалова, а последний пробил точно.

В заключительном туре групповой стадии Лиги Европы подопечные Виктора Гончаренко сыграют в гостях с "Эспаньолом", а "Лудогорец" на домашнем поле примет "Ференцварош". Обе встречи пройдут 12 декабря.