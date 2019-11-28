Футболист "Краснодара" Газинский считает, что у команды есть шансы на выход в плей-офф ЛЕ

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба "Краснодар" Юрий Газинский считает, что команда имеет шансы выйти в плей-офф Лиги Европы. Таким мнением он поделился с журналистами в четверг после победы над швейцарским "Базелем".

В четверг "Краснодар" обыграл дома со счетом 1:0 швейцарский "Базель" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Восстановившийся после полученной в июне в контрольном матче за сборную России травмы Газинский вышел в основе и сыграл 80 минут.

"Первый тайм, наверное, провели получше: были и подходы, и моменты. В таких матчах нужно решать все в первом тайме, чтобы во втором тайме не было такой нервной концовки, как получилось сегодня. Второй тайм был с нашей стороны чуть похуже, слава богу, что удалось победить, у нас есть еще шансы на выход", - заявил Газинский.

В заключительном туре "Краснодар" сыграет 12 декабря на выезде с испанским "Хетафе". "С "Хетафе" будет сложно, испанцы хорошо контролируют мяч, при своих болельщиках будут играть. Все будет зависеть во многом от нас, нужно постараться показать тот [качественный] футбол", - добавил 30-летний полузащитник.

"Краснодар" одержал третью победу подряд в текущем розыгрыше Лиги Европы и занимает третье место в турнирной таблице группы C, набрав девять очков в пяти матчах. Лидирует "Базель", который ранее гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы (10 очков), вторым идет "Хетафе" (9), на последней строчке располагается "Трабзонспор" (1).