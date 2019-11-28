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ЧМ-2019 по пляжному футболу

Сборная России победила бразильцев и вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу

Встреча завершилась со счетом 4:3
Борис Никоноров EPA-EFE/FERNANDO BIZERRA JR
Описание
Борис Никоноров
© EPA-EFE/FERNANDO BIZERRA JR

ТАСС, 28 ноября. Сборная России по пляжному футболу со счетом 4:3 обыграла команду Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира. Турнир проходит в Парагвае.

В составе российской команды дублем отметился Кирилл Романов (24-я и 31-я минута), по одному мячу на свой счет записали Федор Земсков (2) и Дмитрий Шишин (20), у бразильцев дважды отличился Родриго (1, 13), один гол забил голкипер команды Мао (5).

В полуфинале россияне сыграют с победителем матча между итальянцами и швейцарцами, который пройдет в ночь на пятницу. Полуфинальная игра пройдет 30 ноября.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится с 1995 года, турнир проходит раз в два года. Бразильцы являются рекордсменами по количеству побед на чемпионатах мира (14 раз), они же выиграли предыдущее первенство. Сборная России дважды одерживала победы на мировых первенствах (2011, 2013), в 2015-м россияне завоевали бронзовые награды. Соревнования в Парагвае завершатся 1 декабря.

Теги
ЧМ-2019 по пляжному футболу
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