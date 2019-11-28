Гончаренко: выход Дзагоева и Ахметова в матче с "Лудогорцем" стал поводом для оптимизма

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Выход на поле полузащитников Алана Дзагоева и Ильзата Ахметова в матче Лиги Европы с "Лудогорцем" является поводом для оптимизма. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" со счетом 1:1 в предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы и потерял шансы на выход в плей-офф. Оба игрока, недавно восстановившиеся от травм, вышли на поле во втором тайме.

"Присутствие на поле Дзагоева и Ахметова, которые могут усилить игру, является поводом для оптимизма. Грустно, что едем в гости к "Эспаньолу", ни на что не рассчитывая", - сказал Гончаренко.

В заключительном матче группового этапа 12 декабря ЦСКА сыграет на выезде с "Эспаньолом". В группе Н лидирует "Эспаньол" (11 очков), далее идут "Лудогорец" (7), "Ференцварош" (6) и ЦСКА (2).