Алдонин: ЦСКА и "Лудогорец" показали равную игру в матче Лиги Европы

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российский ЦСКА и болгарский "Лудогорец" показали равную игру в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Такое мнение ТАСС в четверг высказал бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин.

ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" со счетом 1:1, встреча прошла в Москве на "ВЭБ-Арене". В составе ЦСКА гол забил Федор Чалов (76-я минута), у "Лудогорца" отличился Клаудио Кешеру (66).

"Все ждали победы, но имеем то, что имеем, не получилось забить больше, чем соперник. Игра в целом была равной, "Лудогорец" показал, они не случайно в Лиге Европы, выступают очень достойно. ЦСКА не хватает опыта, реализации, мастерства, многих компонентов. В этом розыгрыше Лиги Европы можно оценить свой уровень, понять, что есть, к чему стремиться", - сказал Алдонин.

"Вся эта Лига Европы у ЦСКА идет кувырком, как и говорил Гончаренко. Матч за матчем, набрали всего два очка - это очень мало", - добавил собеседник ТАСС.

В заключительном туре групповой стадии Лиги Европы подопечные Виктора Гончаренко сыграют в гостях с "Эспаньолом" 12 декабря. "В последнем матче хотелось бы увидеть зрелищную игру, но, по большому счету, это такой матч, в котором уже ничего не решается. Но любой матч Лиги Европы - это бесценный опыт для молодых. Испания, хорошая атмосфера, шикарный стадион, им нужно только сыграть в хороший футбол", - заключил Алдонин.

Армейцам необходима была крупная победа со счетом 4:0 или с разницей в пять или более мячей, чтобы сохранить шансы на участие в плей-офф. ЦСКА за тур до окончания группового турнира занимает последнее, четвертое место в таблице группы H, набрав два очка после пяти матчей, и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. Лидирует испанский "Эспаньол" (11 очков), далее идут "Лудогорец" (7) и "Ференцварош" (6).