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Лига Европы

Тренеры ФК ЦСКА планируют дать отдохнуть Чалову в ближайших матчах

В четверг ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" со счетом 1:1, 21-летний Федор Чалов провел весь матч и забил гол
Футболист ЦСКА Федор Чалов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Футболист ЦСКА Федор Чалов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб футбольного клуба ЦСКА намерен дать паузу нападающему Федору Чалову в оставшихся матчах года. Об этом на пресс-конференции после матча Лиги Европы с "Лудогорцем" рассказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

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ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" со счетом 1:1 в предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы и потерял шансы на выход в плей-офф. Чалов провел на поле весь матч и забил гол.

"Когда ты имеешь в Лиге Европы два очка, это повод для критики. На Чалова выпала очень серьезная нагрузка - он играет без замен как в клубе, так и в молодежной сборной, - сказал Гончаренко. - Для того, чтобы Чалов стал лучшим, ему надо взять паузу, чтобы посмотреть игру с тренерской скамейки. Поэтому в ближайших играх мы дадим ему такую паузу, если бы он сыграл острее в реализации, ход матча мог сложиться по-другому".

Армейцам осталось провести игры чемпионата России с "Арсеналом" 2 декабря, "Краснодаром" 7 декабря, а также встреча Лиги Европы с "Эспаньолом" 12 декабря.

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