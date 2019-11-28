Футболист ЦСКА Бийол назвал позором выступление команды в Лиге Европы

В четверг ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" (1:1) и лишился шансов на выход в плей-офф, красно-синим необходимо было победить со счетом 4:0. Армейцы забили два гола и пропустили девять мячей в пяти встречах группового этапа.

"Мы все видим, что у нас не получается забить в Лиге Европы, - заявил Бийол. - Может, это проклятие или еще что-то, но факт в том, что мы не могли забить. Если бы мы забили сегодня в первые 10-15 минут, то все было бы возможно. Это позор, но надо это отпустить, теперь будем концентрироваться на матчах в чемпионате России".

ЦСКА за тур до окончания группового турнира занимает последнее, четвертое место в таблице группы H, набрав два очка после пяти матчей. Лидирует испанский "Эспаньол" (11 очков), далее идут "Лудогорец" (7) и венгерский "Ференцварош" (6).