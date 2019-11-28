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Лига Европы

Футболист ЦСКА Бийол назвал позором выступление команды в Лиге Европы

В четверг ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" и потерял шансы на выход в плей-офф второго по значимости клубного турнира Европы
Футболисты ЦСКА Яка Бийол ,Марио Фернандес и Федор Чалов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Футболисты ЦСКА Яка Бийол ,Марио Фернандес и Федор Чалов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что армейцы плохо провели групповой этап Лиги Европы сезона-2019/20. Об этом игрок заявил после матча пятого тура с болгарским "Лудогорцем".

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ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

В четверг ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" (1:1) и лишился шансов на выход в плей-офф, красно-синим необходимо было победить со счетом 4:0. Армейцы забили два гола и пропустили девять мячей в пяти встречах группового этапа.

"Мы все видим, что у нас не получается забить в Лиге Европы, - заявил Бийол. - Может, это проклятие или еще что-то, но факт в том, что мы не могли забить. Если бы мы забили сегодня в первые 10-15 минут, то все было бы возможно. Это позор, но надо это отпустить, теперь будем концентрироваться на матчах в чемпионате России".

ЦСКА за тур до окончания группового турнира занимает последнее, четвертое место в таблице группы H, набрав два очка после пяти матчей. Лидирует испанский "Эспаньол" (11 очков), далее идут "Лудогорец" (7) и венгерский "Ференцварош" (6).

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