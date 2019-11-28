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ЧМ-2019 по пляжному футболу

Сборная Португалии вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу

В четвертьфинальном матче была обыграна команда Сенегала

ТАСС, 29 ноября. Сборная Португалии обыграла команду Сенегала со счетом 4:2 в четвертьфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу. Соревнования проходят в Парагвае.

В составе португальской команды голы забили Джордан (8-я минута), Лео Мартинш (22) и Бе Мартинш (32), гол в свои ворота забил сенегальский игрок Лансана Диасси (20). У команды Сенегала отличились Мамаду Силла (3) и Рауль Менди (36).

В полуфинале сборная Португалии сыграет с победителем матча между командами Японии и Уругвая. В другом полуфинале сборная России, ранее в четверг переигравшая бразильцев (4:3), сыграет с победителем противостояния между итальянцами и швейцарцами. Оставшиеся четвертьфинальные матчи пройдут в ночь на пятницу, полуфинальные встречи стартуют 30 ноября. Финал турнира и матч за третье место состоится 1 декабря.

Команда Португалии дважды побеждала на чемпионате мира, также в активе португальских футболистов три серебряные и пять бронзовых наград. Команда Сенегала в седьмой раз участвует в Кубке мира, лучшим результатом сенегальских футболистов является выход в четвертьфинал турнира (2007, 2011, 2017, 2019).

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится с 1995 года, турнир проходит раз в два года. На мировом первенстве 2019 года участвуют 16 команд, разделенные на четыре группы. Команды, занявшие первые два места в каждой группе, выходят в плей-офф.

Рекордсменами по количеству побед на чемпионатах мира (14 раз) является футболисты из Бразилии, они выиграли предыдущее первенство. Сборная России дважды одерживала победы на мировых первенствах (2011, 2013), в 2015-м россияне завоевали бронзовые награды.

Теги
ЧМ-2019 по пляжному футболу
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