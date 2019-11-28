ЦСКА показал худшее выступление в еврокубковых турнирах в XXI веке

В четверг футболисты ЦСКА сыграли вничью с болгарским "Лудогорцем" и потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, набрав в пяти матчах два очка

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью на своем поле с болгарским "Лудогорцем" в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы. Армейцы лишились шансов на выход в плей-офф, показав худший результат за время выступлений в основной сетке еврокубков в XXI веке в своей истории. Игра завершилась со счетом 1:1, для сохранения шансов на участие в плей-офф Лиги Европы армейцам необходима была крупная победа со счетом 4:0 или с разницей в пять и более мячей. После пяти матчей ЦСКА занимает четвертое место в группе Н, набрав два очка, лидирует испанский "Эспаньол" (11 очков), далее идут "Лудогорец" (7) и венгерский "Ференцварош" (6). "Вся эта Лига Европы у ЦСКА идет кувырком, как и говорил Гончаренко. Матч за матчем, набрали всего два очка, очень мало", - заявил в беседе с ТАСС бывший игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин.

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Армейцы забили лишь два мяча, что является антирекордом для клуба в еврокубках, пропустив девять голов. "Может, это проклятие или еще что-то, но факт в том, что мы не могли забить", - прокомментировал полузащитник красно-синих Яка Бийол. Худшим по разнице забитых и пропущенных мячей для команды (-9) стал сезон-2013/14, в котором подопечные Леонида Слуцкого в шести играх пропустили 17 мячей, забив восемь. Еще до матча с "Лудогорцем" безголевая серия красно-синих составляла 349 минут, что также является антирекордом ЦСКА в одном еврокубковом сезоне. Армейцы во второй раз в XXI веке не вышли в плей-офф второго по значимости еврокубка. В сезоне-2005/06, когда в каждой группе было по пять команд, а в плей-офф после четырех матчей выходили по три клуба, армейцы стали четвертыми в группе с французским "Марселем", голландским "Херенвеном", болгарским "Левски" и румынским "Динамо". Тогда команда, которую тренировал Валерий Газзаев, забила три мяча и пропустила четыре. Армейцы в 19-й раз выступили в еврокубках, с 2001 года красно-синие пропустили только один розыгрыш турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В активе клуба 18 сезонов подряд, в которых он как минимум участвовал в квалификационных раундах Лиги чемпионов, Кубка УЕФА или пришедшей ему на смену Лиги Европы. ЦСКА не хватает опыта и мастерства Текущий сезон для армейцев складывается не слишком успешно и во внутреннем чемпионате. В игре 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА победил самарские "Крылья Советов" (1:0), эта победа стала первой для красно-синих в рамках чемпионата России с 22 сентября. Главными причинами не слишком удачного выступления в текущем сезоне РПЛ называют неопытность большинства футболистов основного состава и нехватку мастеровитых исполнителей. Эти проблемы перетекли и в Лигу Европы.

"ЦСКА не хватает опыта, реализации, мастерства, многих компонентов. В этом розыгрыше Лиги Европы можно оценить свой уровень, понять, что есть, к чему стремиться", - сказал Алдонин в беседе с ТАСС. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко защитил нападающего Федора Чалова, на которого обрушилась критика за отсутствие голов в Лиге Европы. "На Чалова выпала очень серьезная нагрузка - он играет без замен как в клубе, так и в молодежной сборной. Для того, чтобы Чалов стал лучшим, ему надо взять паузу, чтобы посмотреть игру с тренерской скамейки. Поэтому в ближайших играх мы дадим ему такую паузу, если бы он сыграл острее в реализации, ход матча мог сложиться по-другому", - заявил специалист. Алдонин отметил старания Чалова на поле. "В первом и втором таймах сантиметров не хватило Чалову, чтобы забить [еще один] мяч. Но это, наверное, отличает опытного и мастеровитого форварда - правильный выбор позиции. Видно, что Чалов старается, но пока не всегда оказывается там, где необходимо. Однако очень здорово, что футболист создает хорошие моменты", - считает собеседник ТАСС. Наставник "Лудогорца" Алексей Желязков назвал ЦСКА перспективной командой, подчеркнув, что "молодую команду армейцев ждет хорошее будущее". Равная игра Выбор тактики и состава ЦСКА на матч не удивил, Гончаренко принял решение сыграть в пять защитников. Красно-синие сразу побежали в атаку, чтобы забить быстрый гол и облегчить себе сложную задачу на игру. Армейцы показывали хорошее движение, много играли в пас, чего нельзя было сказать о "Лудогорце", который практически всю первую половину встречи отсиживался в обороне и безуспешно пытался ловить соперника на контратаках. Реализация снова подвела подопечных Гончаренко, красно-синие создали несколько опасных моментов, но все они завершались безуспешно. Стоит вспомнить опасный прострел Арнора Сигурдссона в штрафную или неточный удар Николы Влашича из выгодной позиции после паса Марио Фернандеса. К концу первого тайма "Лудогорец" раскрылся и стал чаще идти вперед, однако зрители так и не увидели голов до перерыва.

Напор на ворота "Лудогорца" не ослабевал и во втором тайме, но мяч упорно не шел в ворота. На 57-й минуте Сигурдссон сделал отличный пас на линию вратарской площади на Чалова, но последний не смог дотянуться до мяча. За свою плохую реализацию подопечные Гончаренко поплатились на 67-й минуте. После длинного паса в штрафную площадь армейцев полузащитник "Лудогорца" Вандерсон прострелил на Клаудио Кешеру, который и отправил мяч в сетку. Выход Ильзата Ахметова и Алана Дзагоева добавил остроты в игру ЦСКА, что отметил после матча Гончаренко. На 76-й минуте Ахметов отдал пас на Чалова, и нападающий отправил его в сетку. До конца матча команды обменялись интересными атаками, однако счет до финального свистка остался неизменным - 1:1. Гончаренко назвал возможные причины, по которым ЦСКА не смог добиться победы. "Последние 20 минут мы сбились на игру по центру. Исходя из того, что Дзагоев, Ахметов и [Никола] Влашич действовали в центре, нам не хватало ширины атаки", - сказал тренер, отметив, что его подопечные были шокированы и выключились из игры после пропущенного гола. "Все ждали победы, но имеем то, что имеем, не получилось забить больше, чем соперник, игра в целом была равной, "Лудогорец" показал, что они не случайно в Лиге Европы, выступают очень достойно", - сказал Алдонин. Заключительный матч группового этапа армейцы проведут на выезде против "Эспаньола" 12 декабря. "В последнем матче хотелось бы увидеть зрелищную игру, любой матч Лиги Европы - это бесценный опыт для молодых. Испания, хорошая атмосфера, шикарный стадион, им нужно только сыграть в хороший футбол", - заключил Алдонин.