Тренер сборной России по пляжному футболу назвал победу над бразильцами на ЧМ исторической

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу, обыграв команду Бразилии в четвертьфинальном матче чемпионата мира, одержала историческую победу. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер национальной команды Михаил Лихачев.

Сборная России 28 ноября в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Парагвае обыграла действующих победителей турнира - 4:3. По ходу встречи команда уступала со счетом 1:3.

"Показали настоящий русский характер, сыграли очень грамотно в тактическом плане. Все это помогло нам одержать историческую победу", - сказал Лихачев.

"Можно ли считать этот успех официальной заявкой на победу сборной России на чемпионате мира? Не будем торопиться, мы идем от матча к матчу. Сейчас все наши мысли будут о полуфинале", - подчеркнул главный тренер сборной России.

Предстоящий соперник

Говоря о потенциальных соперниках по полуфиналу, сборных Италии и Швейцарии, Лихачев отметил, что российская команда будет готовиться к этой игре ответственно. Встреча состоится 30 ноября, начало - 22:15 мск. Соперник российской команды определится в ночь на 29 ноября.

"Обе команды являются ведущими в Европе, матчи с ними всегда получаются у нас очень интересными, - отметил специалист. - Сборные совершенно разные по стилю, однако каждая из них всегда готова доставить неприятности любому сопернику. Сборная Италии более грамотная в оборонительном плане, имеет фантастических нападающих - Эммануэле Зурло и Габриэле Гори, которые на чемпионате мира забили уже очень много голов".

"Что касается сборной Швейцарии, то команда исповедует яркий атакующий футбол, - продолжил он. - Любой футболист может проявить себя. Думаю, что в любом случае будет серьезнейший матч. Готовиться к нему надо будет максимально серьезно и ответственно, кто бы нам ни попался в полуфинале".

Также Лихачев подчеркнул, что в психологическом плане поможет победа над Бразилией. "Можем победить их благодаря тому, что обыграли Бразилию. Выполнили тренерскую установку, сыграли ответственно, очень грамотно и с большим сердцем", - резюмировал Лихачев.