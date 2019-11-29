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НХЛ

"Нью-Джерси" победил "Монреаль" в матче НХЛ. Гусев сделал три результативные передачи

Встреча завершилась со счетом 6:4
Никита Гусев AP Photo/Mary Altaffer
Описание
Никита Гусев
© AP Photo/Mary Altaffer

ТАСС, 29 ноября. "Нью-Джерси" на выезде победил "Монреаль" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард гостей Никита Гусев был признан лучшим игроком встречи.

В составе "Нью-Джерси" отличились Блейк Коулман (8-я и 59-я минуты), Трэвис Зэйджак (9), Майлз Вуд (24), Йеспер Боквист (32) и Дэймон Северсон (49). У "Монреаля" шайбы забросили Брендан Галлахер (8), Йеспери Котканиеми (22), Джоэл Армиа (30) и Арттури Лехконен (49).

Гусев провел на площадке 15 минут, нанес три броска и сделал три результативные передачи в эпизодах с голами Коулмана, Зэйджака и Северсона. На счету 27-летнего россиянина 11 (5 шайб + 6 голевых передач) очков в 21 матче. Впервые в заокеанской карьере нападающий набрал больше одного очка за встречу. Он стал лучшим игроком матча, второй звездой был признан Котканиеми (1+1), третьей - Зэйджак (1+2).

Россиянин переехал в НХЛ по ходу розыгрыша плей-офф сезона-2018/19, подписав соглашение с "Вегасом", но не провел ни одной встречи за команду. В июле его обменяли в "Нью-Джерси", с которым форвард подписал двухлетний контракт. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гусев выступал за московский ЦСКА, "Югру" из Ханты-Мансийска, хабаровский "Амур" и петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17. Нападающий также является чемпионом Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, на чемпионатах мира Гусев дважды становился бронзовым призером (2017, 2019).

"Нью-Джерси" занимает 15-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 22 очка после 24 матчей. "Монреаль" занимает девятое место на Западе, набрав 27 очков в 25 встречах. В следующем матче "Нью-Джерси" примет "Нью-Йорк Рейнджерс", а "Монреаль" - "Филадельфию". Обе встречи пройдут 30 ноября.

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НХЛ
Форвард "Нью-Джерси" Гусев признан третьей звездой дня в НХЛ
В победном матче с "Монреалем" россиянин отметился тремя результативными передачами
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