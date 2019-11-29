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НХЛ

Форвард "Нью-Джерси" Гусев признан третьей звездой дня в НХЛ

В победном матче с "Монреалем" россиянин отметился тремя результативными передачами
Никита Гусев AP Photo/Mary Altaffer
Описание
Никита Гусев
© AP Photo/Mary Altaffer

ТАСС, 29 ноября. Российский нападающий "Нью-Джерси" Никита Гусев признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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"Нью-Джерси" в единственном матче игрового дня в гостях одержал победу над "Монреалем" со счетом 6:4. Гусев отметился в матче тремя результативными передачами. Всего на его счету в нынешнем сезоне 11 очков (5 шайб + 6 передач).

Первой звездой признан американский форвард "Нью-Джерси" Блейк Коулман, записавший на свой счет две шайбы и две результативные передачи.

Второй звездой стал канадский нападающий "Нью-Джерси" Трэвис Зэйджак, который забросил шайбу и сделал две результативные передачи.

По итогам матча Гусев был назван первой звездой, второй звездой стал финский форвард "Монреаля" Йеспери Котканиеми, третьей - Зэйджак. Однако при распределении звезд дня лига решила изменить тройку лучших игроков.

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НХЛ
"Нью-Джерси" победил "Монреаль" в матче НХЛ. Гусев сделал три результативные передачи
Встреча завершилась со счетом 6:4
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