Число судей, которые могут работать на матчах РПЛ с VAR, увеличилось до 10

Система начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20. В первом туре VAR был задействован на игре "Локомотив" - "Рубин", но только в режиме офлайн. Во втором туре технология использовалась также в режиме офлайн на матче ЦСКА - "Оренбург" и дебютировала в онлайн-режиме во встрече "Динамо" - "Рубин". После этого она работала на играх третьего и четвертого туров ЦСКА - "Локомотив" и "Зенит" - "Краснодар"; начиная с пятого тура она работает на двух из восьми игр каждого тура.

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Количество судей, которые могут работать на матчах чемпионата России по футболу с использованием системы видеоассистента рефери (VAR), увеличилось с 9 до 10. Об этом ТАСС сообщил глава проекта по внедрению технологии в России Леонид Калошин.

В 18-м туре система впервые будет работать на трех матчах: "Сочи" - "Оренбург" и "Зенит" - "Спартак", которые состоятся 1 декабря, и "Краснодар" - "Тамбов" 2 декабря. На играх с использованием этой технологии впервые будут работать рефери Сергей Иванов, а также помощники видеоассистента (AVAR) Владислав Безбородов и Евгений Турбин.

"Это связано с тем, что в среду Сергей Иванов получил лицензию Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в качестве судьи, а Владислав Безбородов и Евгений Турбин - в качестве AVAR, - сказал Калошин. - Появилась возможность использовать их в соответствующих ролях уже на матчах 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ)".

"На данный момент у нас 10 судей, которые могут работать в поле с использованием VAR, пять видеоассистентов и восемь помощников видеоарбитра. В общей сложности на текущий момент 13 человек обладают как минимум одним видом лицензии IFAB, из них четыре человека могут работать в любом качестве - и в качестве судьи, и в качестве VAR, и в качестве AVAR", - отметил глава проекта по внедрению технологии в российском футболе.

Калошин доволен тем, что число судей, которые могут работать с системой VAR, увеличилось. "Дело не только в том, что становится больше людей, которые могут судить в поле с использованием системы VAR, а в том, что это определенный сигнал для всех о том, что их профессиональные качества соответствуют минимальным требованиям IFAB. Дальше все будет зависеть от того, как люди работают и будут работать на матчах в той или иной ипостаси", - заключил Калошин.