Чемпионка ОИ в прыжках с шестом Стефаниди раскритиковала USADA за нападки на Россию

ТАСС, 29 ноября. Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Екатерини Стефаниди раскритиковала Антидопинговое агентство США (USADA) за призывы применить санкции к России. Об этом греческая спортсменка написала на своей странице в Twitter.
Well...to be fair with all the steroid-infused meat and the way missed tests are counted in this side of the world I’ve got to admit USADA doesn’t have the best reputation either. Focus on cleaning up your own house first. https://t.co/wwqikvcXQj— Katerina Stefanidi (@KatStefanidi) November 28, 2019
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) пришел к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных московской лаборатории для сокрытия положительных тестов на допинг. 25 ноября комитет рекомендовал исполкому WADA вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта: на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны, запретить проводить крупные турниры на территории РФ, исключить российских чиновников из состава представителей международных федераций и запретить им посещать соревнования. В ответ на это глава USADA Трэвис Тайгарт призвал отстранить Россию от Олимпиады-2020.
"Учитывая истории с мясом, напичканным стероидами, и пропущенными допинг-тестами, стоит признать, что у USADA тоже не самая лучшая репутация, - написала 29-летняя Стефаниди. - Сфокусируйтесь сначала на уборке своего дома".
Исполком WADA рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании в Париже.
Стефаниди является золотым призером Олимпиады-2016, чемпионкой мира (2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016,2018).