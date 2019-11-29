Чемпионка ОИ в прыжках с шестом Стефаниди раскритиковала USADA за нападки на Россию

ТАСС, 29 ноября. Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Екатерини Стефаниди раскритиковала Антидопинговое агентство США (USADA) за призывы применить санкции к России. Об этом греческая спортсменка написала на своей странице в Twitter.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) пришел к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных московской лаборатории для сокрытия положительных тестов на допинг. 25 ноября комитет рекомендовал исполкому WADA вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта: на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны, запретить проводить крупные турниры на территории РФ, исключить российских чиновников из состава представителей международных федераций и запретить им посещать соревнования. В ответ на это глава USADA Трэвис Тайгарт призвал отстранить Россию от Олимпиады-2020.

"Учитывая истории с мясом, напичканным стероидами, и пропущенными допинг-тестами, стоит признать, что у USADA тоже не самая лучшая репутация, - написала 29-летняя Стефаниди. - Сфокусируйтесь сначала на уборке своего дома".

Исполком WADA рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании в Париже.

Стефаниди является золотым призером Олимпиады-2016, чемпионкой мира (2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016,2018).