Клопп и Гвардиола включены в Зал славы футбольных тренеров Англии

ТАСС, 29 ноября. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп и наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола включены в Зал славы футбольных тренеров Англии. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциация менеджеров английской лиги.

Немец Клоп и испанец Гвардиола получили в качестве награды серебряные салатницы.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" под руководством Клоппа впервые с 2005 года выиграл Лигу чемпионов, стал обладателем Суперкубка УЕФА и финишировал вторым в чемпионате страны, "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы в шестой раз стал чемпионом Англии и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.