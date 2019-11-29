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Хоккей с мячом

Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом сезона-2019/20 пройдет в Архангельске 5 января

Встреча состоится на стадионе "Труд"

ТАСС, 29 ноября. Хабаровский "СКА-Нефтяник" и московское "Динамо" проведут матч за Суперкубок России по хоккею с мячом сезона-2019/20 в Архангельске 5 января. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Встреча пройдет на стадионе "Труд", время начала матча станет известно позднее. "СКА-Нефтяник" получил право сыграть в Суперкубке как чемпион России сезона-2018/19, "Динамо" - как победитель Кубка России.
"СКА-Нефтяник" и "Динамо" встретятся в матче за Суперкубок второй раз подряд, в прошлом сезоне победу одержал "СКА-Нефтяник" (10:2), матч прошел в Хабаровске 4 января 2019 года.

Суперкубок России проводится с 2013 года, нынешний розыгрыш станет восьмым в истории. Рекордсменом по победам в матче за Суперкубок России является "СКА-Нефтяник", который выиграл трофей три раза (2015, 2017, 2019), по две победы в активе "Динамо" (2013, 2014) и красноярского "Енисея" (2016, 2018).

Теги
Хоккей с мячом
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