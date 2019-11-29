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Зимние олимпийские виды спорта

Женская сборная России по бобслею выступит на этапах Кубка мира в США в полном составе

В соревнованиях примут участие экипажи Надежды Сергеевой, Полины Назарук и Любови Черных
Экипаж Надежды Сергеевой EPA/URS FLUEELER
Описание
Экипаж Надежды Сергеевой
© EPA/URS FLUEELER

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Сборная России по бобслею выставит все три женских экипажа на первые два этапа Кубка мира, которые пройдут в Лэйк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности старшего тренера сборной России по бобслею Павел Щегловский.

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Ранее бывший старший тренер российской команды Олег Соколов, который покинул этот пост в начале ноября, сообщил ТАСС, что российская сборная будет представлена одним женским экипажем на первых двух этапах Кубка мира из-за дефицита бюджета. По итогам прошлого сезона женская сборная России завоевала право выставить на Кубок мира три экипажа.

"Да, так как в прошлом сезоне у нас была завоевана квота в женском бобслее, на первых двух этапах в Лэйк-Плесиде у нас будет три экипажа - Надежды Сергеевой, Полины Назарук и Любови Черных", - сказал Щегловский.

Первые два этапа Кубка мира по бобслею нового сезона пройдут 7-8 декабря и 14-15 декабря. Мужскую сборную России на данных соревнованиях представят экипажи Максима Андрианова и Алексея Стульнева.

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Зимние олимпийские виды спорта
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