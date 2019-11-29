Россияне завоевали золотые медали в двойном мини-трампе на ЧМ по прыжкам на батуте

ТАСС, 29 ноября. Мужская сборная России одержала победу в двойном мини-трампе на чемпионате мира по прыжкам на батуте. Соревнования проходят в Токио.

В финале сборная России в составе Андрея Гладенькова, Василия Макарского и Михаила Заломина набрала 114,800 балла, в квалификации в составе сборной также выступал Александр Одинцов. Второе место в финале заняла сборная США (112,200), третье - команда Португалии (109,300).

Женская сборная России заняла второе место в дисциплине "акробатическая дорожка", набрав 101,500 балла. В финале в составе команды выступили Элина Степанова, Елена Краснокутская и Виктория Даниленко, в квалификации также приняла участие Ирина Силичева. Победу одержала сборная Великобритании (103,500), третье место заняла команда Франции (100,200).

Обе дисциплины не являются олимпийскими. На чемпионате мира будет разыграно по восемь олимпийских лицензий в мужских и женских соревнованиях. Турнир завершится 1 декабря.