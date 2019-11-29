ФК "Мордовия" рассчитывает, что весной сыграет на "Мордовии-Арене"

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Мордовия" рассчитывает, что сможет сыграть на "Мордовии-Арене" весной после возобновления чемпионата Олимп - Футбольной национальной лиги. Об этом ТАСС в пятницу сообщил директор саранского клуба Николай Левин.

Ранее глава пресс-службы ФГУП "Спорт-Ин", которая является эксплуатантом стадионов, Александр Богомолов, сообщил, что компания в судебном порядке решает вопрос с долгами "Мордовии" за аренду стадиона, которые составляют около 40,4 млн рублей.

"На "Мордовии-Арене" мы планируем сыграть после возобновления чемпионата, судебный процесс идет, удалось погасить часть долгов, но не из этой суммы. Надеемся, что республика поможет с погашением задолженности. Каков график платежей? Это наше внутреннее дело", - сказал Левин.

"Мордовия-Арена" на данный момент является домашним стадионом клуба Российской премьер-лиги "Тамбов". Стадион был построен в апреле 2018 года к чемпионату мира и принял четыре матча группового этапа турнира.

"Мордовия" занимает 18-е место в чемпионате ФНЛ, находясь в зоне вылета. В 25 матчах саранская команда набрала 19 очков.