Газзаев призвал к реформам в российском футболе после неудачного выступления в еврокубках

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский футбол нуждается в значительных реформах, которые могли бы повысить результаты клубов на международной арене и улучшить качество игры. Такое мнение ТАСС высказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев.
Российские клубы неудачно выступают в нынешнем сезоне еврокубковых турниров. Московский "Локомотив" с тремя очками в пяти матчах занимает последнее (четвертое) место в группе D Лиги чемпионов и лишился шансов даже на третью позицию. Другой московский клуб ЦСКА также идет последним в группе Н Лиги Европы после пяти встреч, не одержав в них ни одной победы (два очка). Шансы на плей-офф еврокубков сохраняют лишь санкт-петербургский "Зенит" (второе место в группе G Лиги чемпионов с семью очками) и "Краснодар" (третье место в группе С Лиги Европы, девять очков).
"Я не раз говорил, что нам необходимо проводить реформы, связанные с качеством футбола, конкуренцией между лигами, пока этих реформ не будет, мы так и будем сожалеть после каждой европейской кампании, ссылаясь на недостаток опыта и прочие факторы, - сказал Газзаев. - Это все поиск причин. Тем более, что наша страна провела прекрасный чемпионат мира, выстроены великолепные стадионы, инфраструктура. Конечно, сегодня необходимо улучшить качество игры, индивидуальное отношение футболистов, тактический кругозор, функциональную готовность, психологическую подготовка к таким матчам - это все очень важно".
"А мы слышим, что молодежь у нас неподготовленная, ну сколько можно? Мы уже практически потеряли одно место в Лиге чемпионов, скатываемся в низ европейского футбола, этого нельзя допустить, поэтому сегодня главная задача Российского футбольного союза, всех клубов наших - значительно улучшить качество футбола, чтобы иметь достижения на международной арене, - добавил собеседник агентства. - Это и вопрос лимита, вопросы, которые я обозначил, уменьшение профессиональных команд - мы должны гнаться не за количеством, а за качеством. И, конечно, один из важнейших вопросов - значительно увеличить стоимость телевизионных прав, тогда наши клубы перейдут на профессиональную основу, они будут существовать за счет частных инвестиций или государственно-частных компаний, тогда будет сугубо профессиональный подход, но сейчас мы, к сожалению, профессионалы только на бумаге, у нас к профессиональному делу относятся по-любительски, этого не должно быть".
Согласно действующей схеме лимита на легионеров в российских футбольных соревнованиях, на поле одновременно должны находиться как минимум пять игроков с российским паспортом. В высшем дивизионе чемпионата страны по футболу - Российской премьер-лиге - выступают 16 команд.