Газзаев призвал к реформам в российском футболе после неудачного выступления в еврокубках

Российские клубы неудачно выступают в нынешнем сезоне еврокубковых турниров. Московский "Локомотив" с тремя очками в пяти матчах занимает последнее (четвертое) место в группе D Лиги чемпионов и лишился шансов даже на третью позицию. Другой московский клуб ЦСКА также идет последним в группе Н Лиги Европы после пяти встреч, не одержав в них ни одной победы (два очка). Шансы на плей-офф еврокубков сохраняют лишь санкт-петербургский "Зенит" (второе место в группе G Лиги чемпионов с семью очками) и "Краснодар" (третье место в группе С Лиги Европы, девять очков).

"Я не раз говорил, что нам необходимо проводить реформы, связанные с качеством футбола, конкуренцией между лигами, пока этих реформ не будет, мы так и будем сожалеть после каждой европейской кампании, ссылаясь на недостаток опыта и прочие факторы, - сказал Газзаев. - Это все поиск причин. Тем более, что наша страна провела прекрасный чемпионат мира, выстроены великолепные стадионы, инфраструктура. Конечно, сегодня необходимо улучшить качество игры, индивидуальное отношение футболистов, тактический кругозор, функциональную готовность, психологическую подготовка к таким матчам - это все очень важно".