Аршавин посетит жеребьевку ЧЕ-2020 в качестве члена символической сборной звезд турнира

ТАСС, 29 ноября. Бывший полузащитник команды России по футболу Андрей Аршавин посетит жеребьевку финального раунда чемпионата Европы 2020 года в качестве члена символической сборной звезд предыдущих розыгрышей турнира. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Пародия на жеребьевку. Два из трех соперников сборной России на Евро-2020 уже известны

Сборная России вышла в финальную стадию чемпионата Европы, команда сыграет в группе В вместе с командами Бельгии и Дании. Еще один участник квартета определится после жеребьевки, которая пройдет в субботу в Бухаресте (начало в 20:00 мск), им может стать сборная Финляндии или команда Уэльса. Два матча группового этапа сборная России проведет в Санкт-Петербурге. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

На чемпионатах Европы Аршавин провел шесть матчей, в которых забил два мяча и сделал четыре голевые передачи, в 2008 году он стал бронзовым призером турнира в составе сборной России. Помимо Аршавина, в символическую сборную вошел португальский полузащитник российского "Локомотива" Жоау Мариу, который является единственным действующим футболистом в команде. Также в ее составе значатся вратарь Икер Касильяс (Испания), защитники Филипп Лам (Германия), Йон Сивебек (Дания), Марсель Десайи (Франция) и Рикарду Карвалью (Португалия), полузащитники Теодорос Загоракис (Греция), Карел Поборски (Чехия), Руд Гуллит (Нидерланды) и нападающий Франческо Тотти (Италия).

Шесть игроков из символической сборной входят в число послов чемпионата Европы: Аршавин, Десайи, Карвалью, Загоракис, Поборски и Гуллит.