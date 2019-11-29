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Футбол в России

"Зенит" за первую половину дня пятницы продал 2 тыс. билетов на матч против "Спартака"

В продаже остается около 4 тысяч билетов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" реализовал две тысячи билетов на домашний матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком" за первую половину пятницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

"Билеты быстро расходятся, - сообщили в пресс-службе "Зенита". - На данный момент продано около 52 тысяч билетов. Утром оставалось шесть тысяч билетов, за первую половину дня клуб продал две тысячи, в продаже остается около четырех тысяч".

"Спартак" выкупил всю гостевую квоту - 5 тысяч билетов", - добавили в петербургском клубе.

Встреча "Зенита" и "Спартака" пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье. После 17 матчей "Зенит" возглавляет турнирную таблицу, набрав 39 очков. "Спартак" с 22 очками занимает шестое место.

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Российский футбол
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