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Летние олимпийские виды спорта

Объявлен окончательный состав женской сборной России по гандболу на ЧМ

Турнир пройдет с 30 ноября по 15 декабря в Японии

ТАСС, 29 ноября. Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Амбросом Мартином определился с окончательным составом команды на чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

В окончательный список вошли 16 игроков: вратари - Виктория Калинина ("Кубань"), Анна Седойкина ("Ростов-Дон"); левые крайние - Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе - "Ростов-Дон"); левые полусредние - Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе - "Ростов-Дон"), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко ("Астраханочка"), Елена Михайличенко ("Лада"); разыгрывающая - Ярослава Фролова ("Кубань"); линейные - Анастасия Илларионова ("Звезда"), Ксения Макеева ("Ростов-Дон"), Яна Жилинскайте (ЦСКА); правая полусредня - Анна Вяхирева ("Ростов-Дон"); правые крайние - Юлия Манагарова ("Ростов-Дон"), Ольга Фомина ("Лада").

Чемпионат мира пройдет с 30 ноября по 15 декабря в Японии, в турнире примут участие 24 команды, разделенные на четыре группы. На первом групповом этапе российская сборная сыграет в Кумамото с командами Китая (30 ноября), Аргентины (2 декабря), Демократической Республики Конго (3 декабря), Японии (5 декабря) и Швеции (6 декабря), во второй групповой раунд выйдут первые три команды из каждой группы.

Победитель чемпионата мира получит путевку на Олимпийские игры 2020 года.

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Летние олимпийские виды спорта
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