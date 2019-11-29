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ММА

Победитель боя Александр Емельяненко - Кокляев получит чемпионский пояс

Поединок пройдет в пятницу в Москве

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Победитель боксерского поединка между бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым получит специальный чемпионский пояс. Об этом ТАСС сообщили организаторы боя.

"Победитель будет награжден специальным поясом", - сказал собеседник агентства.

Бой Емельяненко - Кокляев пройдет в пятницу в Москве. Спортсмены выступят по правилам бокса, бой пройдет четыре раунда по три минуты. Оба спортсмена получили лицензии от Федерации бокса России.

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ММА
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