Победитель боя Александр Емельяненко - Кокляев получит чемпионский пояс

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Победитель боксерского поединка между бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым получит специальный чемпионский пояс. Об этом ТАСС сообщили организаторы боя.

"Победитель будет награжден специальным поясом", - сказал собеседник агентства.

Бой Емельяненко - Кокляев пройдет в пятницу в Москве. Спортсмены выступят по правилам бокса, бой пройдет четыре раунда по три минуты. Оба спортсмена получили лицензии от Федерации бокса России.