{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Россияне завоевали пять наград в первый медальный день на ЧМ по прыжкам на батуте

В активе сборной России одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали

ТАСС, 29 ноября. Российские спортсмены стали обладателями пяти наград по итогам первого медального дня на чемпионате мира по прыжкам на батуте. Соревнования проходят в Токио.

В активе российской сборной одна золотая, две серебряные и две бронзовые награды.

Мужская сборная России одержала победу в двойном мини-трампе, в составе команды выступали Андрей Гладеньков, Василий Макарский, Михаил Заломин и Александр Одинцов (в квалификации). Серебряными призерами стали мужская и женская сборные России в дисциплине "акробатическая дорожка", у мужчин выступали Максим Шлякин, Александр Лисицын, Вадим Афанасьев и Максим Рябиков (в квалификации), у женщин - Элина Степанова, Елена Краснокутская и Виктория Даниленко, в квалификации - Ирина Силичева. Бронзовые награды завоевали мужская сборная России в командных упражнениях (Михаил Мельник, Дмитрий Ушаков, Андрей Юдин и Никита Федоренко, который выступил в квалификации) и женская сборная России в двойном мини-трампе (Галина Бегим, Александра Бонарцева, Полина Троянова и Алина Христенко, которая приняла участие в квалификации).

Российская команда располагается на втором месте в медальном зачете, лидирует команда Великобритании (2-2-0), третье место занимает команда США (1-1-1).

На чемпионате мира будет разыграно по восемь олимпийских лицензий в мужских и женских индивидуальных соревнованиях, на Олимпийских играх в прыжках на батуте будут разыграны два комплекта наград. Чемпионат мира завершится 1 декабря.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Российский лыжник Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии
Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС