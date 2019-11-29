Олененок Яя стал талисманом Пляжных Азиатских игр на Хайнане

ПЕКИН, 29 ноября. /ТАСС/. Олененок-лира по имени Яя стал талисманом VI Пляжных Азиатских игр в городе Санья. Об этом сообщил портал "Хайнаньван".

Символ пляжных игр хайнаньский - олень-лира - обитает только на этом южном китайском острове, за что его часто называют "духом Хайнаня". Он является вымирающим видом и находится под государственной охраной. Его имя Яя образовано от слов "Санья" и "Азия" (на китайском звучит как "ячжоу") и символизирует единение и общность судьбы города с азиатским регионом и со всем миром.

Сам город Санья часто называют "Городом оленей", а в его окрестностях на одноименной горе находится известный парк Лухуэйтоу, название которого можно перевести как "олень поворачивает голову".

На всех изображениях Яя бегает или прыгает, что олицетворяет собой активный образ жизни оленя-лиры и жителей Хайнаня. Это животное также служит символом того, что народ острова стремится к лидерству и не боится трудностей.

Пляжные Азиатские игры

25 октября начался обратный отсчет времени до начала игр, до которых тогда оставалось 400 дней. По этому случаю организаторы с наступлением ночи подняли в воздух над городом четыре сотни светящихся беспилотников, которые на фоне темного неба выстроились в фигуры, символизирующие лозунг и эмблему спортивных состязаний.

В марте город Санья выиграл право на проведение VI Пляжных Азиатских игр. Соревнования пройдут с 28 ноября по 6 декабря 2020 года и включают 16 дисциплин, в числе которых плавание, водное поло, пляжная легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, борьба, лодочная гребля, парусный спорт, серфинг.

Впервые подобные состязания состоялись в 2008 году на острове Бали в Индонезии, с тех пор они проходят раз в два года. Санья не первый китайский город, который будет принимать игры: в 2012 году для них был выбран Хайян (провинция Шаньдун, Восточный Китай). Прежде соревнования также проходили в Индонезии (2008 год), Омане (2010), Таиланде (2014) и Вьетнаме (2016).