DM: в Британии спортсменов склоняли к лечению гипотиреоза для улучшения результатов

ТАСС, 29 ноября. Руководство Британской легкоатлетической ассоциации (UK Athletics) поощряло использование препаратов для лечения щитовидной железы ради улучшения спортивных результатов. Как сообщает издание Daily Mail, несколько ведущих британских легкоатлетов выразили обеспокоенность тем, что руководители ассоциации призывали спортсменов пройти обследование щитовидной железы для возможности выписать соответствующие препараты.

Лекарства от гипотиреоза, как левотироксин или цитомель, способствуют снижению веса и восстановлению между занятиями, позволяя спортсменам тренироваться интенсивнее. Ни одно из веществ, составляющих основу этих препаратов, не находится в запрещенном списке Всемирного антидопингового агентства (WADA), несмотря на требования антидопинговых служб Великобритании и США.

Как отмечается, британские спортсмены выразили обеспокоенность по поводу многолетнего отношения руководства ассоциации к лечению щитовидной железы. Ведущий британский легкоатлет и тренер одного из спортсменов, чьи имена не раскрываются, сообщили изданию, что на протяжении пяти лет высокопоставленные медицинские работники организации не раз предлагали провести скрининг щитовидной железы. Также один из спортсменов сообщил, что после соревнований к нему подошел врач, который продвигал лекарства от гипотиреоза. Медицинский работник заверил, что в его анализах обнаружена "явная аномалия, вызванная проблемами щитовидной железы", но спортсмен провел еще одно обследование, которое не выявило проблем.

UK Athletics отвергла обвинения, подчеркнув, что сотрудники организации предлагают проводить обследования не только щитовидной железы, кроме того, все это делается в качестве профилактики. В то же время в ассоциации отказались огласить имена легкоатлетов, принимавших препараты от гипотиреоза в соревновательный период. Неназванный представитель ассоциации подчеркнул, что организация всегда применяет самые высокие стандарты в медицинской практике. "Тироксин назначается только при лечении гипотиреоза, и при назначении лечения мы тесно сотрудничали с Английским институтом спорта, Британским антидопинговым агентством и медицинскими организациями", - сказал он.

Спортсмены и тренеры подозревают, что препараты от гипотиреоза использовались британскими легкоатлетами для улучшения результатов. Собеседники издания сообщили, что предложения о лечении щитовидной железы исходили от Роберта Чекреверти (глава медицинской службы UK Athletics с января 2013 года по сентябрь 2016 года, в настоящее время является главным врачом сборной Англии по футболу) и Ноэля Поллока (работает в UK Athletics с 2008 года, в 2016-м сменил Чекреверти на посту главы службы).

По мнению чемпионки мира по беге на 10000 м британки Джоанн Пейви, препараты для лечения щитовидной железы следует внести список запрещенных. "Эти препараты должны быть запрещены в легкой атлетике, если у вас нет реальной медицинской необходимости, - сказала она. - При этом очень важно, чтобы спортсмены не проходили обследование после тяжелых тренировок, поскольку это может повлиять на анализы".

С оглядкой на дело Салазара

Озабоченность спортсменов была вызвана в связи с дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил американского тренера Альберто Сазалара, который работал с четырехкратным олимпийским чемпионом в беге на длинные дистанции британцем Мо Фара. В октябре Салазар и коллега тренера эндокринолог Джеффри Браун были отстранены на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Салазар и Браун использовали смеси из препаратов для повышения уровня тестостерона своих подопечных на основе L-карнитина. New York Times писала, что Салазар принуждал спортсменов употреблять запрещенные препараты, а тем, кто отказывался, угрожал разрывом спонсорского контракта.

Салазар был тренером Фара с 2011 по 2017 год, за это время британский легкоатлет четыре раза завоевал золотые медали Олимпийских игр (по две на дистанциях 5000 и 10000 м на Играх 2012 и 2016 гг.), шесть раз становился чемпионом мира и пять раз - чемпионом Европы.