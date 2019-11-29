Гимнасты из 14 стран выступят на турнире на Кубок Михаила Воронина в Пензе

ПЕНЗА, 29 ноября. /ТАСС/. XXVI международный турнир по спортивной гимнастике на Кубок двукратного олимпийского чемпиона Михаила Воронина открылся в пятницу во дворце спорта "Буртасы" в Пензе.

Турнир, который проводится с 1993 года, впервые проходит в Пензе. В марте 2019 года "Буртасы" приняли чемпионат России по спортивной гимнастике, в августе - Кубок России.

Выступая на церемонии открытия соревнований, зампредседателя правительства Пензенской области Юрий Денисов от имени главы региона Ивана Белозерцева поблагодарил руководство Федерации спортивной гимнастики России за решение провести турнир в Пензе. "Спортивный комплекс "Буртасы" обладает всей необходимой инфраструктурой. Здесь можно заниматься спортивной и художественной гимнастикой, плаванием, прыжками в воду", - отметил Денисов.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Минспорта Пензенской области, в двухдневных соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из 14 стран - России, Армении, Великобритании, Грузии, Италии, Японии, Финляндии и других. Турнир проводится в командном первенстве, личном многоборье и отдельных дисциплинах среди мужчин и женщин.

С 1993 года на турнире выступили более 5 тыс. спортсменов, в том числе победители и призеры Олимпийских игр Алексей Немов, Денис Аблязин, Алия Мустафина.

Михаил Воронин (1945-2004) - советский гимнаст, основатель гимнастического клуба "Динамо". Двукратный олимпийский чемпион (1968), двукратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы.