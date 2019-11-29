Курбатов сменил Мастеркову на посту главы Федерации легкой атлетики Москвы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Олег Курбатов избран на пост главы Федерации легкой атлетики Москвы. Об этом ТАСС сообщил один из делегатов отчетной конференции организации.

На этом посту Курбатов заменит двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову, которая ранее в пятницу объявила об отставке.

"Сегодня на конференции, после того как Светлана Мастеркова под нажимом собравшихся подала в отставку с поста председателя, было принято решение безотлагательно провести выборы нового руководителя. Большинством голосов на этот пост был выбран Олег Курбатов, возглавлявший московскую федерацию до 2011 года", - сказал собеседник агентства.

Курбатову 52 года, он возглавлял Федерацию легкой атлетики Москвы с 1998 по 2011 год, занимал пост вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики в 2000-2004 и 2008-2015 годах.