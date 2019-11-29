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Сборные по баскетболу

Абросимова покинула пост генерального менеджера женской сборной России по баскетболу

Она занимала этот пост с 2017 года

ТАСС, 29 ноября. Светлана Абросимова объявила об уходе с поста генерального менеджера женской сборной России по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Абросимова заняла пост генменеджера сборной в 2017 году, войдя в тренерский штаб под руководством немца Олафа Ланге. На прошедшем летом чемпионате Европы российская команда заняла восьмое место и второй раз подряд не смогла отобраться на Олимпиаду. После турнира немецкого специалиста сменил Александр Ковалев, с которым россиянки в отборочном турнире к чемпионату Европы - 2021 одержали победу над эстонками (96:66) и проиграли представительницам Боснии и Герцеговины (69:70).

"Один отборочный цикл для сборной России завершился, теперь команда вступает в новый этап своей жизни с новым тренерским штабом. В ноябре мы провели два первых матча в квалификации чемпионата Европы - 2021, в некотором роде это было знакомство игроков и тренеров. Сейчас это позади, и можно сказать, что я выполнила свою функцию, убедившись, что сборная в хороших руках. Формально я не буду больше работать в сборной России, но остаюсь ее верным болельщиком и всегда готова помочь девчонкам советом или поддержкой, если понадобится", - сказала Абросимова.

Абросимовой 39 лет, в качестве игрока она выступала за сборную России 15 лет, дважды выиграв чемпионат Европы (2007, 2011). В активе Абросимовой бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года, две серебряные награды чемпионатов мира, а также две серебряные и одна бронзовая медаль первенств Европы. 

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